Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая (версия 2)

2017-05-03 10:25 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая установлен на уровне 1,7024 и 1,8615 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.