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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая (версия 2)

2017-05-03 10:25 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:36)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая установлен на уровне 1,7024 и 1,8615 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

03.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7024

1 евро

1 EUR

1.8615

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2788

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1114

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9104

1 бразильский реал

1 BRL

0.5401

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1278

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1508

1 чешская крона

1 CZK

0.0692

1 чилийский песо

1 CLP

0.2549

1 китайский юань

1 CNY

0.247

1 датская крона

1 DKK

0.2503

1 грузинский лари

1 GEL

0.6956

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1992

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1934

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7176

1 израильский шекель

1 ILS

0.472

1 канадский доллар

1 CAD

1.2404

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5945

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3946

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0907

1 молдавская лея

1 MDL

0.0894

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.1982

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0456

1 польский злотый

1 PLN

0.4432

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2219

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3313

1 турецкая лира

1 TRY

0.483

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0641

100 японских иен

100 JPY

1.5195

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1837

Золото (1 унция)

1 XAU

2137.2781

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.6974

Платина (1 унция)

1 XPT

1573.0176

Палладий (1 унция)

1 XPD

1394.2656

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