В центрах ASAN Xidmət зарегистрировано 15 миллионное обращение

2017-05-03 10:19 | www.apa.az | 3

Обращение Дорожкина Петра и Гаджиевой Медины в «ASAN Xidmət» №1 стало 15 000 000 обращением в центры «ASAN Xidmət».

Как сообщил АПА глава отдела по информационному обеспечению Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Анар Гусейнов, Петр и Медина обратились для регистрации брака.

После торжественной регистрации брака пара получила благодарность и символические подарки от «ASAN Xidmət».