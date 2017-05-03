Состоится мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

2017-05-03 10:27 | www.oxu.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

A.M.

