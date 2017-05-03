Натиг Алиев: «Для успешного завершения проекта «Южный газовый коридор» важна поддержка США»

2017-05-03 10:20 | www.apa.az | 3

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в рамках участия на проходящей в Хьюстоне конференции по технологиям на море Offshore Technologies Conference/OTC-2017 выступил на семинаре на тему «Региональное развитие в Каспийском бассейне: энергетический коридор Азербайджана, Казахстана и Турции».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе посольства, министр подчеркнул стратегическую значимость реализуемого в настоящее время проекта «Южный газовый коридор», его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и социально-экономическом развитии стран региона. Он подчеркнул, что для успешного завершения проекта «Южный газовый коридор» важна поддержка США.

В своем выступлении Натиг Алиев рассказал об энергетическом потенциале Азербайджана, достигнутых страной успехах и реализуемых инфраструктурных проектах. Н.Алиев подчеркнул роль американских компаний в поставке азербайджанских энергоресурсов на мировые рынки и отметил новые возможности сотрудничества в данной области.

В ходе визита Натиг Алиев также провел встречи с рядом официальных лиц США и представителями крупнейших мировых нефтяных компаний - ExxonMobil, BP, KBR, Statoil и др.