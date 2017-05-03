В Великобритании в преддверии выборов распущен парламент

2017-05-03 10:30 | www.apa.az | 3

Парламент Великобритании был распущен в ночь на 3 мая в преддверии досрочных всеобщих выборов.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщается на официальном сайте высшего законодательного органа королевства.

Согласно британскому законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования.

«Процедура голосования назначена на 8 июня, соответственно, парламент будет распущен в 00:01 в среду, 3 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр страны Тереза Мэй в среду официально проинформирует о роспуске высшего законодательного органа королеву Елизавету II.

Досрочные выборы в Великобритании 19 апреля одобрило подавляющее большинство депутатов — 522, против выступили 13. Мэй, которая предложила провести выборы досрочно, объясняла свою идею желанием прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.