На азербайджанской таможне возник конфликт – ФОТО

2017-05-03 10:38 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 2 мая, на таможенном посту «Сыныг Керпю» Товузского таможенного управления возник конфликт между таможенниками и группой инвалидов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, был проведен досмотр легковых автомобилей, на которых инвалиды с коммерческими целями везли картофель из Грузии в Азербайджан.

В ходе проверки таможенники обнаружили в каждом автомобиле более 100 кг картофеля. Таможенники напомнили инвалидам, что согласно законодательству, граждане Азербайджана в течение календарного месяца могут ввезти лишь 30 кг продовольственной продукции для личного пользования.

Инвалиды выразили недовольство, после чего между ними и сотрудниками таможни вспыхнул конфликт. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, и порядок был восстановлен.

А.М.

