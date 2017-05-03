ОБСЕ проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск

2017-05-03 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района планируется очередной мониторинг", - говорится в сообщении. Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер, сообщает ведомство..

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )