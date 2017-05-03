Украинский правозащитник присоединился к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-05-03 10:36 | www.apa.az | 3

Правозащитник из Украины Антон Алексеев сделал заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, в заявлении говорится:

«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках мирных переговоров. Однако я также выражаю уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики и Армении, а также международно-признанных границ обоих государств.

Считаю очень важным выполнения соответствующих резолюций принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также выражаю поддержку усилиям Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта.

Я видел дружбу между армянами и азербайджанцами в доконфликтный период. Эти народы имели общие традиции совместного проживания, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с глубочайшим сожалением то, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.

Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине я выражаю свою поддержку этой уникальной на сегодняшний день инициативе и присоединяюсь к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».