ГТК: Группа инвалидов попыталась нарушить правопорядок на посту «Сыныг Керпю»

2017-05-03 10:37 | www.apa.az | 3

2 мая группа инвалидов попыталась нарушить правопорядок на таможенном посту «Сыныг Керпю» Товузского таможенного управления.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Государственного таможенного комитета, был проведен досмотр легковых автомобилей, на которых инвалиды с коммерческими целями везли картофель из Грузии в Азербайджан. В ходе проверки таможенники обнаружили в каждом автомобиле более 100 кг картофеля. Таможенники напомнили инвалидам, что согласно законодательству, граждане Азербайджана в течение календарного месяца могут ввезти лишь 30 кг продовольственной продукции для личного пользования. Водители выразили недовольство, после чего между ними и сотрудниками таможни вспыхнул конфликт. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, и порядок был восстановлен.