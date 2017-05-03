В Агдаше автомобиль упал в водный канал

2017-05-03 10:50 | www.oxu.az | 3

В Агдашском районе произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано на трассе Агдаш-Ляки-Гараоглан.

Автомобиль марки ВАЗ-2115 съехал с дороги и упал в канал. В результате аварии пострадали жители села Ашагы Ляки Дильгам Махмудов, 1989 года рождения, и Эльшад Ашуров, 1990 года рождения. Оба пострадавших были доставлены в Центральную больницу Агдашского района.

По факту ведется расследование.

A.M.

