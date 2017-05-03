Низкие цены в бутиках могут привлечь туристов в Баку - литовское издание

2017-05-03 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последний год поток туристов в Азербайджан увеличился в несколько раз, что стало, пожалуй, одной из самых популярных тем для обсуждений. К этому вопросу можно относиться по-разному, но нельзя не согласиться, что подобный интерес к Азербайджану несет в себе большое количество плюсов, важнейшим из которых является развитие экономики, и в частности – ритейл сектора, говорится в статье, опубликованной литовским изданием Slaptai.

"Особенно радует то, что растущий поток туристов послужил поводом для магазинов брендовой одежды и аксессуаров снизить цены до уровня европейских, ведь первым делом туристы начинают сравнивать цены, и только затем принимают решение о покупке. На стоимость товаров в брендовых магазинах также повлияла девальвация маната, в результате которой, цены в азербайджанских магазинах брендовых товаров в переводе в доллары и евро стали равны и даже ниже, чем в магазинах Дубая, Стамбула и Москвы", - говорится в статье.

Издание отмечает, что делать покупки стало особенно выгодно во время Бакинского шопинг-фестиваля, проводимого с 10 апреля по 10 мая: в этот период цены на товары многих мировых брендов стали более выгодными из-за специальных фестивальных скидок, а также благодаря системе возврата НДС с суммы превышающей 100 манатов.

"Поэтому, хотелось бы рассказать заядлым шопоголикам о ряде причин, почему покупки нужно совершать именно сейчас, так как до конца фестиваля осталось всего чуть более недели, и не мешало бы поторопиться", - сказано в материале.

Издание сообщает, что в период фестиваля не только иностранные, но и местные граждане могут воспользоваться услугой TaxFree, вернув НДС с покупок на сумму превышающую 100 манатов. При дорогостоящей покупке сумма возврата НДС приятно отяжелит карман, впрочем, возвращенные средства однозначно порадуют и при небольших тратах.

"Здесь следует учесть, что на витринах и дверях магазинов, присоединившихся к фестивалю и осуществляющих возврат НДС, есть специальные стикеры в виде сумочки с надписью Baku Shopping Festival – Tax Free", - говорится в статье.

Автор отмечает, что время, когда цены в Баку были дороже, чем скажем в Европе, ушло в прошлое. Сегодня номинированные в манатах цены, в участвующих на Фестивале магазинах Баку, в пересчете на доллары и евро сопоставимы с европейскими, и ниже, чем в дубайских, стамбульских и московских магазинах.

"В частности, кожаное платье, выставленное в магазине DIESEL в Port Baku Mall, стоит 1361 манатов, в то время как в миланском магазине оно предлагается за 850 евро (что в переводе на манаты делает около 1588 манатов). Платье Ralph Lauren в бутике в Баку стоит 439 манатов, в то время как в Турции оно продается за 945 турецких лир (в манатах 452 AZN), рубашка того же бренда в Баку стоит 185 манатов, в то время как в Турции 425 турецких лир (в манатах 203 AZN). В свою очередь, футболки фирмы DIESEL, которые в Баку стоят 79 и 95 манатов, в миланском магазине реализуются за 95 и 114 манатов соответственно. Если к этому добавить сумму, сэкономленную за счет TaxFree, вывод вполне очевиден – шопинг в Баку сейчас стал значительно выгоднее", - отмечено в статье.

Издание сообщает, что практически все магазины, подключившиеся к Бакинскому шопинг-фестивалю, с полным списком которых можно ознакомится по адресу bakushopfest.com/ru/our-stores/ предлагают дополнительные внесезонные скидки от 10 до 30 процентов на определенные категории товаров, что в сочетании с изначально хорошими ценами и услугой Tax Free, делает покупки еще более выгодными.

"В пик сезона ассортимент моделей и размеров самый лучший, только в этот период можно найти все модели и все размеры. При этом выбор в бакинских магазинах ничуть не хуже европейского ассортимента. Благодаря многолетнему стажу закупщики коллекционных моделей в Баку работают профессионально, полностью отражая все тренды и веяния мировой моды. Учитывая все эти моменты, сейчас, пожалуй, не только самое выгодное, но и самое приятное время для шопинга. Хорошая погода и комфортная температура позволяют в полной мере насладиться шопингом, прогуливаясь от одного магазина к другому. И затем, не откладывая в дальний ящик, сразу же обновить свой образ – ведь весна в самом разгаре. Главное поторопиться и успеть до конца фестиваля – до 10 мая!", - говорится в материале.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль состоится в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.