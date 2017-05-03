Объем валютных резервов Центрального банка вырос

2017-05-03 10:51 | www.apa.az | 3

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 мая 2017 года составил 4 млрд. 619,3 млн. долларов, что на 12,1% или 498,7 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 16,23% или 644,9 млн. долларов больше по сравнению с началом года.