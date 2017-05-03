В Мингячевире задержан мужчина, перерезавший горло своей супруге

2017-05-03 10:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в городе Мингячевир, в здании на улице Хатаи. Житель города Мингячевир Кянан Азизов во время возникшего между ним и его супругой на почве ревности конфликта перерезал ей горло.

Согласно информации, Гюнель Азизова была матерью двух детей. Сбежавший с места происшествия Кянан Азизов был задержан сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

По факту в прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело, ведется расследование.