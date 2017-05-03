Глава ООН призвал прекратить «гонения на журналистов»

2017-05-03 10:55 | www.apa.az | 3

В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить «гонения на журналистов».

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт ООН, он подчеркнул, что свобода печати – залог мира и справедливости.





Антониу Гутерриш отметил, что журналисты часто рискуют своей жизнью с тем, чтобы донести правду, предоставить слово самым обездоленным людям в опасных местах. Из-за этого работники СМИ нередко становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают.



«Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого нам не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас», - сказал глава ООН.





«Если мы будем защищать журналистов, то их репортажи смогут изменить этот мир», - добавил глава ООН.





Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати.





Одно из них пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Ташкенте. Совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана ЮНЕСКО проведет ток-шоу, на котором будут обсуждаться такие темы, как качественная журналистика и важность использования аналитических и критических подходов в подготовке информационных материалов.