Азербайджанская полиция переходит на усиленный режим работы

2017-05-03 11:07 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская полиция начала работать в усиленном режиме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Полиция будет работать в усиленном режиме с 5 по 25 мая в связи с IV Исламскими играми солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Напомним, что официальная церемония открытия Исламских игр состоится 12 мая.

Однако соревнования начнутся 8 мая. 22 мая состоится церемония закрытия Игр.

A.M.

