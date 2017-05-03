Азербайджанская полиция переходит на усиленный режим работы
2017-05-03 11:07 | www.oxu.az | 3
Азербайджанская полиция начала работать в усиленном режиме.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.
Полиция будет работать в усиленном режиме с 5 по 25 мая в связи с IV Исламскими играми солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая.
Напомним, что официальная церемония открытия Исламских игр состоится 12 мая.
Однако соревнования начнутся 8 мая. 22 мая состоится церемония закрытия Игр.