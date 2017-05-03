Apple сообщила о падении продаж iPhone при росте выручки

2017-05-03 11:12 | www.oxu.az | 3

Количество проданных iPhone во втором финансовом квартале 2017 года снизились на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако выручка от них выросла.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в отчете компании Apple.

Общая выручка компании за данный период составила 52,9 млрд долларов. В прошлом году за тот же период компания получила 50,6 млрд долларов доходов.

За второй финансовый квартал, окончившийся 1 апреля, компания реализовала около 50,8 млн смартфонов. Годом ранее за тот же период удалось продать 51,2 млн устройств.

Тем не менее выручка компании от проданных устройств выросла на 1%: 33,3 млрд долларов против 32,9 млрд доларов годом ранее.

Ранее СМИ сообщали, что Apple серьезно обновит iPhone в честь десятилетия смартфона.

Н.О.