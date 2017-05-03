На северо-востоке Ирана произошло землетрясение, есть пострадавшие

2017-05-03 11:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло сегодня в северо-восточной провинции Ирана Хорасан Разави, в результате чего пострадали, по меньшей мере, 2 человека.

Подземный толчок произошел в 1:42 по местному времени (GMT +3: 30), согласно информации Центра сейсмографии при Институте геофизики Тегеранского университета, сообщает государственное телевидение Ирана IRINN.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров.

Ходжат Али Шаянфар, директор штаба по управлению кризисными ситуациями провинции, сказал, что спасательные команды направлены в пострадавшие от землетрясения районы.

5 апреля в этой иранской провинции произошло землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера, в результате чего два человека погибли. Пострадали, по меньшей мере, 17 человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева)