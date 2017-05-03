Россия и Турция обсуждают проекты по совместному созданию вооружений

2017-05-03 11:20 | www.trend.az | 3

Российский спецэкспортер вооружений компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") обсуждает с турецкими партнерами ряд проектов по созданию перспективных образцов оружия, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров.

"Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", - приводит его слова пресс-служба компании.

Гончаров добавил, что "Рособоронэкспорт" с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники.

В пресс-службе также сообщили, что компания выступает организатором единой российской экспозиции на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая. Главой российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, делегацию "Рособоронэкспорта" возглавит Гончаров.

В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие "Рособоронэкспорт" и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" на своем стенде 521 в павильоне номер пять предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов Вооруженных сил.

Спецэкспортер планирует реализовать "на полях" IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, Вооруженных сил и бизнес- сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.