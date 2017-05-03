В БВШН начала работу 5-я научно-техническая конференция

2017-05-03 11:18 | www.apa.az | 3

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) начала работу 5-я научно-техническая студенческая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили АПА в БВШН, в конференции принимают участие руководство, профессора и преподаватели БВШН, представители SOCAR, BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton, Confidence Capital и других транснациональных компаний.

Перед началом пленарного заседания участники конференции возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в фойе Высшей школы.

Открывая пленарное заседание, ректор БВШН Эльмар Гасымов в своем вступительном слове отметил, что посвящение 5-й научно-технической студенческой конференции 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева является знаком глубочайшего уважения и почтения к личности и памяти великого человека. Ректор подчеркнул, что результатом успешной государственной политики в области науки и образования стало более активное вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Говоря о важной роли науки и образования в обществе, Эльмар Гасымов рассказал о работе, которая проводится Высшей школой для развития этой сферы и достигнутых успехах. Затем ректор сообщил об официальном открытии нового кампуса Бакинской Высшей Школы Нефти с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 мая этого года. Он напомнил, что БВШН была создана как структура SOCAR распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года. Эльмар Гасымов подчеркнул, что главной целью основания Высшей школы стала подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих английским языком и обладающих современными знаниями и широким кругозором.

Выступивший затем начальник отдела науки и техники SOCAR Назим Велиев говорил о заботе и внимании со стороны руководства страны, которыми окружена в стране молодежь. Успешная государственная политика в области образования, сказал он, стала основой для активного привлечения молодых кадров в сферу науки и образования. Как отметил начальник управления по тренингам, образованию и сертификации SOCAR Фуад Сулейманов, БВШН готовит специалистов высокого уровня для различных отраслей экономики, которые в будущем будут работать в самых престижных транснациональных компаниях. Он также подчеркнул, что проводимая по инициативе Высшей школы научно-техническая студенческая конференция призвана способствовать повышению уровня знаний молодежи и достижению ими успехов в дальнейшей научной деятельности.

Выступая на открытии, представители других компаний выразили благодарность руководству БВШН за проведение конференции и высоко оценили сотрудничество с Высшей школой в области подготовки квалифицированных национальных кадров.

Для обсуждения на первом пленарном заседании были отобраны и заслушаны четыре доклада: «Использование адаптивных фильтров для повышения контроля качества», «Уменьшение давления смешиваемости для закачивания в пласт углекислого газа», «Воздушно-солнечные панели» и «Внедрение и использование солнечных панелей, имитирующих дерево».

На конференции, которая продолжит работу в секциях, планируется заслушать 53 доклада: восемь – в секции «Нефтегазовая инженерия», 18 – в секции «Химическая инженерия», 14 – в секции «Физика и математика», девять – в секции «Инженерия автоматизации процессов». Всего с докладами выступят 55 студентов.

На заключительном заседании конференции авторы лучших работ будут награждены сертификатами и подарками от БВШН, а остальные докладчики получат поощрительные призы от компаний BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton и Confidence Capital. Основными целями конференции являются выявление наиболее талантливых и способных студентов и совершенствование их навыков для реализации научных проектов в будущем. 5-я научно-техническая студенческая конференция завершит работу четвертого мая.