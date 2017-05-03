Kapital Bank принял участие на ежегодном совещании Ассоциации американских банков ®

2017-05-03 11:28 | www.apa.az | 2

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank принял участие на ежегодном совещании Ассоциации американских банков (American Bankers Association), проходящем с 3-го апреля по 3-е мая. Следует отметить, что среди банков стран СНГ Kapital Bank и один Российский банк являются членами этой ассоциации.

Участвовавший на мероприятии директор департамента Комплаенса Kapital Bank Камал Абдуллаев отметил, что собрание Ассоциации Американских Банков в этом году было посвящено теме международных корреспондентских счетов и комплаенса. Также в рамках мероприятия была проведена встреча руководителей ряда Американских банков, где состоялись обсуждения по важным вопросам в банковской сфере.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиалах и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.