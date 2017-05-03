Госсекретарь о поддержке мирного решения карабахского конфликта

2017-05-03 11:25 | www.oxu.az | 2

«США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, верны обязательству по поддержке мирного решения нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в послании Госсекретаря США Рекса Тиллерсона министру иностранных дел Армении Эдварду Налбалдяну в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между США и Арменией.

Напомним, что 28 апреля в Москве состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Н.О.