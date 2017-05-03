Валютные резервы Центробанка Азербайджана продолжают рост четвертый месяц подряд

2017-05-03 11:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В апреле 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 498,7 миллиона долларов (12,1 процента) - до 4 619,3 миллиона долларов, следует из статистических данных, размещенных в среду на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 186,6 миллиона долларов (4,2 процента).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента). В этом году наблюдается стабильное увеличение валютных резервов Центрального банка - на 644,9 миллиона долларов с начала января 2017 года.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli