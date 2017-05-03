В Баку пройдет международная выставка по энергетике и альтернативной энергии

2017-05-03 11:34 | www.apa.az | 2

С 31 мая по 3 июня в Баку Экспо Центре пройдет единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики, 7-я Каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» (Caspian Power 2017).

Как сообщили АПА-Экономикс в компании Iteca Caspian, выставка Caspian Power пройдет на одной площадке с крупнейшим мероприятием Прикаспийского региона в нефтегазовой области Международной выставкой «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas). Официальную поддержку выставке оказывает Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Турции и других стран. Экспозиция выставки представит гидра и тепло электроэнергетику, атомную энергетику, приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического регулирования, промышленная и коммунально-бытовая энергетика, энергосберегающие технологии, радиочастотные кабели, кабели для промышленной автоматизации и многое другое.