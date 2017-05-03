Подозреваемого в тяжком преступлении азербайджанца экстрадируют из России на родину

2017-05-03 11:30 | www.oxu.az | 2

Генеральная прокуратура России по материалам экстрадиционной проверки приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Орхана Асадова на родину, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что до задержания О.Асадов работал в России незаконно. Его задержали в начале зимы 2016 года в Башкортостане. На данный момент он содержится под стражей.

В 2015 году в Азербайджане 23-летний О.Асадов повздорил с другом и нанес ему удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, однако подозреваемый сбежал в Россию, где незаконно занимался трудовой деятельностью.

Государственная служба осуществления наказания России готовит соответствующие документы на экстрадицию незаконного мигранта на родину.

Н.О.