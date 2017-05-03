В Баку автомобиль врезался в ограждение – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-03 11:34 | www.oxu.az | 2

В Сабаильском районе Баку в результате ДТП пострадали 3 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на Сальянском шоссе водитель автомобиля марки Audi с госномерами 99-EE-114 потерял управление и врезался в ограждение на перекрестке. Удар был таким сильным, что автомобиль перевернулся и ударился об дерево на дороге.

Сержант дорожно-патрульной службы Сахават Абдуллаев заявил, что в результате аварии пострадали трое, автомобиль был деформирован.

Пострадали пассажиры – Лейла Мурадова, 1981 года рождения, и Фирдоуси Алиев, 1981 года рождения, которых доставили в больницу. Водитель, имя которого пока не называется, получил первую медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

A.M.