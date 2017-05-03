The Аmerican Interes: США должны разработать долгосрочную инициативу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта – Сванте Корнелл

2017-05-03 11:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты должны восстановить свои рычаги влияния и доверие к себе в таком беспокойном регионе как Южный Кавказ, зажатом между Россией, Турцией и Ираном, говорится в статье Сванте Корнелла - директора Института Центральной Азии и Южного Кавказа и Программы исследований «Шелкового пути» Университета Джона Хопкинса, опубликованной в издании The American Interes.

Новости с Южного Кавказа, которые доходят до Соединенных Штатов в наши дни, - это, в основном, плохие новости, пишет Корнелл, добавляя, что при этом значение Кавказа и его роли в качестве географического, культурного и геополитического перекрестка, огромно.

«Южный Кавказ является мостом, либо барьером между востоком и западом, севером и югом - между Европой и Азией, а также между Россией и Ближним Востоком», - пишет Корнелл.

Несмотря на глубокие разногласия между собой, три государства Южного Кавказа стремятся к установлению тесных отношений с Соединенными Штатами, что должно обратить внимание Вашингтона на регион и выработать последовательную политику в его отношении, пишет автор.

«Однако за последнее десятилетие произошло обратное: еще десять лет тому назад Соединенные Штаты имели значительное влияние на все три государства Южного Кавказа, сегодня же Вашингтон больше не имеет ничего, даже отдаленно напоминающего политику в отношении этого региона», - говорится в статье.

В результате интересы и потребности США больше не считаются первостепенными в процессе принятия решений региональными лидерами государств Южного Кавказа, пишет Корнелл.

«Проще говоря, Соединенные Штаты практически ушли с Южного Кавказа. Что же касается Азербайджана, то отношения США с единственной страной, граничащей как с Россией, так и с Ираном, предельно ухудшились в 2015 году», - пишет автор.

По его словам, ситуация только ухудшалась. Наиболее очевидный пример - широкомасштабные боевые действия, которые разразились между Арменией и Азербайджаном в апреле 2016 года, что привело к нескольким сотням жертв и вызвало опасения по поводу новой тотальной войны, пишет Корнелл. В результате армяно-азербайджанского конфликта свыше миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель, а пятая часть территории Азербайджана оккупирована, пишет Корнелл. В то же время в Азербайджане наблюдался нефтяной бум, который значительно сократил масштабы нищеты и обеспечил стране сильную региональную позицию, с которой можно было бы отстаивать свою независимость, пишет автор.

Действительно, если нынешняя негативная тенденция не изменится, никому в Вашингтоне не следует удивляться, если события на Кавказе повлекут новые проблемы, влияющие на стабильность и ключевые интересы США в более широком регионе, пишет Корнелл.

По словам автора, влияние Америки на Южном Кавказе зависит не от ресурсов, которые она расходует, а от того, разрабатывает ли и реализует ли Вашингтон согласованную стратегию для региона и уделяет ли адекватное внимание собственным интересам.

Администрация Обамы не тратила много времени на то, чтобы думать о регионе в более широком контексте, будь то постсоветский или ближневосточный. В то же время, сегодня пока еще слишком рано говорить о том, сделает ли это администрация Трампа, пишет Корнелл.

«Администрация Обамы была удивительно сосредоточена на «больших проблемах» и «больших государствах», как сказал мне один чиновник по планированию политики госдепартамента в 2009 году. В период администрации Обамы у США исчезли любые претензии к региональному подходу. Не проявлялось должного внимания к Южному Кавказу, что сделало регион отличным примером того, что происходит, когда бюрократия США проводит политику без руководства и координации», - пишет Корнелл.

В качестве исключения из правил, можно упомянуть попытку содействовать нормализации армяно-турецких отношений – эта проблема действительно имела поддержку на самом высоком уровне, но отсутствие регионального подхода также оказалось фатальным для решения этой задачи. Этот процесс контролировали должностные лица Белого дома, которые занимались главным образом внутренней политикой, и поэтому проигнорировали региональный контекст турецко-армянских отношений, пишет Корнелл.

Вопрос нормализации армяно-турецких отношений, по словам автора, неотделим от армяно-азербайджанского конфликта, который администрация сначала пыталась игнорировать.

«Это оставило всех участников в худшем положении, чем до начала инициативы. В действительности ни одно дипломатическое развитие на Кавказе не является более поразительным и тревожным, чем нисходящая спираль американо-азербайджанских отношений. То, что когда-то было функционирующим стратегическим партнерством, стало горьким разочарованием, и администрация Обамы несет большую ответственность за это. Ухудшение отношений США с Азербайджаном также иллюстрирует вторую ключевую проблему политики США - неспособность координировать различные интересующие области», - пишет Корнелл.

Новой администрации США, по словам автора, потребуется разработать существенную долгосрочную инициативу по управлению и, в конечном счете, урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. В отличие от периода Обамы, Вашингтон более не должен позволять русским доминировать над этим процессом и обязан расширить роль США в Минской группе ОБСЕ, пишет автор, и возможно даже, в дальнейшем администрация должна быть готова пойти дальше этого формата.

(Автор: Эльмира Таривердиева)