Движение по проспекту Гейдара Алиева от «круга 10-го завода» до Сабунчинского круга будет ограничено

2017-05-03 11:53 | www.apa.az | 4

8 мая будет ограничено движение в обе стороны по проспекту Гейдара Алиева от «круга 10-го завода» до Сабунчинского круга, включая станцию метро «Короглы».

Об этом АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

В.Асадов сказал, что в связи с проведением IV Игр исламской солидарности в этот день будет дан старт учениям: «Ограничение в движении по этим направлениям начнется днем и продлится до вечерних часов».