Ученые рассказали о связи возраста отца и общительности ребенка

2017-05-03

Группа исследователей из США и Великобритании установили, как возраст отца влияет на развитие навыков общения у детей.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Journal of the American Academy of Child & AdolescentPsychiatry.

Выяснилось, что если отцу на момент рождения ребенка было меньше 25 лет или больше 51 года, первоначально ребенок опережал сверстников в получении навыков общения. Однако с наступлением подросткового возраста картина меняется: в это время ребенок постепенно начинает отставать в социализации.

Исследователи также установили, что дети молодых матерей чаще оказывались гиперактивными и демонстрировали меньшую эмоциональность.

Н.О.