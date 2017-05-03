Финрегулятор и Палата аудиторов Азербайджана расширяют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

2017-05-03 11:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана и Палата аудиторов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с финансированием терроризма и легализацией денег или другого имущества, добытых преступным путем, сообщает в среду финансовый регулятор.

В рамках меморандума обе структуры модернизируют взаимное сотрудничество и расширят совместные меры в сфере борьбы с отмыванием денег, в том числе будут обмениваться информацией и документами, а также сформируют единую информационную базу в этой области.

Кроме того, Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана и Палата аудиторов будут проводить совместные деловые встречи, научно-практические конференции и семинары на эту тему.

(Автор: Азад Гасанли)

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