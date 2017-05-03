Палата надзора над финансовыми рынками будет бороться с отмыванием денег

2017-05-03 11:48 | www.oxu.az | 3

Палата по надзору над финансовыми рынками (MBNP) и Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) договорились о совместной борьбе с финансированием терроризма и легализацией денег или имущества, полученного преступным путем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении MBNP.

«MBNP и Палата Аудиторов Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией денег или прочего имущества, полученного преступным путем, и с финансированием терроризма. Данный документ предусматривает усовершенствование взаимного сотрудничества в этой области и расширение совместных мероприятий», - подчеркивается в информации.

В рамках совместного сотрудничества стороны на основе запроса будут обмениваться информацией и документами для предотвращения легализации денег или прочего полученного преступным путем имущества, и финансирования терроризма, а также сотрудничать в вопросе формирования единой базы данных.

Наряду с этим, MBNP и ПАА будут организовывать рабочие встречи, семинары и прочие научно-практические конференции по вопросам, представляющим взаимный интерес.

У.А.

