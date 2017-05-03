Известный гитарист умер на концерте в честь своего 70-летия – ВИДЕО

2017-05-03 11:54 | www.oxu.az | 3

Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни «Turn on Your Lovelight».

Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

A.C.

