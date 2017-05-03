ВС Армении до 120 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта

2017-05-03 11:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского, Беркабер, Паравакар Иджеванского, Чинари, Айгедзор, Айгепар и Мосесгех Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах Газахского, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и Гаравелилер Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Марзили, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского и Мехдили Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)