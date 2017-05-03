США верны обязательству по поддержке решения нагорно-карабахского конфликта - госсекретарь

2017-05-03 12:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США верны обязательству по поддержке мирного решения нагорно-карабахского конфликта, говорится в послании госсекретаря США Рекса Тиллеросна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США.

Об этом говорится в сообщениях армянских СМИ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )