Япония предоставила еще один корабль для защиты американского флота

2017-05-03 11:57 | www.oxu.az | 3

Япония, помимо вышедшего ранее на этой неделе из порта Йокосука вертолетоносца «Идзумо», предоставила дополнительно конвойный корабль «Садзанами» морских сил самообороны для защиты американских военных кораблей в Тихом океане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Со ссылкой на источник в правительстве, агентство передает, что «Садзанами» отправился с военной базы Курэ в префектуре Хиросима накануне для защиты американского корабля-заправщика в Тихом океане.

Такая миссия направлена на вооруженную защиту иностранных военных кораблей силами самообороны Японии в мирное время или на случай вооруженного конфликта.

После завершения миссии «Идзумо» и «Садзанами» 15 мая примут участие в международном смотре военных кораблей в Сингапуре с участием двух десятков стран мира.

Что касается сопровождаемого японцами американского заправщика, то он доставит топливо для кораблей из ударной группы США, которые находятся в Японском море вместе с атомным авианосцем «Карл Винсон» в связи с напряженностью на Корейском полуострове.

Миссия Японии по охране военных кораблей союзника стала возможна после принятия пакета законов об обеспечении безопасности, которые вступили в силу в 2016 году и значительно расширили возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран, в частности, США.

Н.О.