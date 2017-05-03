В Польше установят мемориальную доску Аббасгулу Аге Бакиханову

2017-05-03 12:00 | www.oxu.az | 3

В школе имени Н.Коперника в Любельском районе Польши установят мемориальную доску, посвященную Аббасгулу Аге Бакиханову и Н.Копернику, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Для проведения переговоров по поводу установки мемориальной доски посол Азербайджана в этой стране Гасан Гасанов посетил указанный район.

В ходе визита он встретился с руководителем Любельского района Павелом Пикула, директором школы имени Н.Коперника Элжбиэтой Кашликовски.

Как результат встреч, открытие мемориальной доски запланировано на 6 июня.

Отметим, что ежегодно в этот день в школе имени Н.Коперника отмечается День науки. Предстоящее в этом году мероприятие будет посвящено азербайджанскому ученому, мыслителю А.А.Бакиханову.

A.C.

