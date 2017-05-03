Глава бакинского бюро TRT посетил Переводческий центр

2017-05-03 12:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава бакинского бюро турецкого телеканала TRT Йылдырай Арслан побывал в Переводческом центре.

Как говорится в сообщении Центра, распространенном в среду, на встрече было рассказано о внимании Центра к турецкой литературе, переводе и издании в различные годы произведений видных турецких поэтов и писателей, пропаганде их творчества в Азербайджане, а также о готовящейся к изданию «Антологии турецкой литературы» на азербайджанском языке.

Йылдырай Арслан, выразив удовлетворение осуществленными Центром проектами в направлении налаживания турецко-азербайджанских межлитературных связей, отметил, что освещение деятельности Центра на телеканале TRT внесет вклад в укрепление двусторонних литературных и культурных связей.