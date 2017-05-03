В Кыргызстане произошли повторные подземные толчки магнитудой до 4.8

2017-05-03 12:03 | www.trend.az | 3

Повторные подземные толчки магнитудой 4,8 произошли на территории Кыргызстане после сильного семибалльного землетрясения на границе с Таджикистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Утром в среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9, информировал ранее Европейско-средиземноморский центр. Сейсмостанции киргизского Института сейсмологии зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,6 с интенсивностью в эпицентре в семь баллов (по 12-балльной шкале MSK-64). Подземные толчки ощущались в Бишкеке, Алматы и Ташкенте.

Повторные подземные толчки магнитудой около 4,8 зафиксированы в 11.36 по местному времени (8.36 мск), эпицентр располагался в 37 километрах от киргизского Айдаркена, заявляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Землетрясение сопровождалось серией афтершоков", — отмечают в Институте сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Как сообщает киргизское информагентство "АКИpress" в результате землетрясения появились трещины в здании школы в городе Айдаркен. "Ученики и сотрудники учреждения были эвакуированы", — отмечает агентство.

В МЧС Кыргызстана отметили, что информация о ситуации в регионах после землетрясения уточняется, пока данных о разрушениях не поступало.