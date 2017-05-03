Вице-премьер: «Оптимизация является неизбежной составляющей реформы госуправления»

2017-05-03 12:23 | www.apa.az | 3

«Необоснованное раздутие бюрократического аппарата наблюдается во многих странах. Это сопровождается как ростом бюджетных расходов, так и снижением параметров качества управления».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил вице-премьер Али Ахмедов в статье, опубликованной в газете «Азербайджан». А.Ахмедов, ссылаясь на данные Госкомитета по статистике, отмечает, что в 2015 году в сферах государственного управления, обороны и социального обеспечения в Азербайджане работали 287,3 тыс. человек. «При этом за последние 5 лет наблюдался их рост, так как в 2010 году число служащих в сфере госуправления, обороны и социального обеспечения составляло 279 тыс. человек. Из каждых 10 тыс. человек, проживающих в Азербайджане, 287 задействованы в сфере госуправления, тогда как в США, Германии, Японии и России этот показатель составляет 100-110 человек».

Он подчеркнул, что сокращение государственного аппарата является неизбежной составляющей реформы госуправления в Азербайджане. «Неизбежной составляющей реформ сферы государственного управления является оптимизация. Речь идет о значительных изменениях, как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях управления. Актуальной проблемой является необходимость в проведении сокращений в оптимальном объеме, а также применение новых форм управления, в том числе форм административно-территориального управления».