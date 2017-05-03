В связи с велотуром «Tour d’Azerbaidjan-2017» движение по 5 направлениям будет временно ограничено

2017-05-03 12:27 | www.apa.az | 4

Сегодня в 10:30 начнется международный велотур «Tour d’Azerbaidjan-2017».

Как сообщили АПА в Федерации велосипедного спорта Азербайджана, международный велотур «Tour d’Azerbaidjan-2017» как и в прежние годы будет проходить в 5 этапов.

Первый этап велосипедного тура охватывает маршрут Баку-Сумгаит (150 км). Сегодня движение в этом направлении будет поэтапно ограничено. Завтра на втором этапе участники будут преодолевать маршрут Баку-Исмаиллы (187 км), 5 мая третий этап – Габала-Шеки-Габала (177 км), 6 мая четвертый этап – Габала-Агсу-Пиргулу (164 км), а 7 мая последний этап – Баку-Абшерон-Баку (158 км). В целом же участники преодолеют 836 км дороги.

Предполагается, что 7 мая участники соревнования сделают несколько кругов по Баку. Во время велосипедного тура движение по соответствующим определенным этапам маршрутам будет ограничено.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции Баку, полковник Вагиф Асадов сказал АПА, для обеспечения безопасности во время велотура на некоторых территориях дорожная полиция ограничивает движение: «Ограничение производится с перерывами. Мы стараемся работать в таком формате, чтобы не задерживать движение автомобилей».

Отметим, в этом году в соревнованиях примут участие 22 команды из 18 стран. 6 из них профессиональные континентальные команды, а 16 – в том числе и «Synergy Baku» континентальные.