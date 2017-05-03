Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы

2017-05-03 12:10 | www.oxu.az | 3

«Журналисты часто рискуют своей свободой, здоровьем и жизнью, чтобы донести правду и предотвратить засилье дезинформации, поэтому необходимо, чтобы мировые лидеры защищали свободу масс-медиа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центр новостей ООН, с таким посланием накануне Всемирного дня свободы прессы выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого нам не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас», - заявил глава ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что представители медиа часто подвергаются серьезным рискам, чтобы мир узнал правду, чтобы предоставить слово самым обездоленным людям в опасных местах:

«Из-за этого работники СМИ нередко становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают».

Гутерриш призвал не допускать таких ситуаций.

«Если мы будем защищать журналистов, то их репортажи смогут изменить этот мир», - отметил глава ООН.

Всемирный день свободы прессы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.

A.M.

