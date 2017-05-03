Стартовал международный велотур "Tour d’Azerbaidjan-2017"

2017-05-03 12:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду стартовал международный велотур "Tour d’Azerbaidjan-2017", посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Первый этап тура стартовал с Площади Государственного флага, велосипедисты преодолеют дистанцию в 150 км до Сумгайыта.

В велотуре участвуют 22 команды из 18 стран.

Участники велотура преодолеют дистанцию в 836 километров по маршруту: на первом этапе - Баку-Сумгайыт (150 километров), на втором – Баку-Исмаиллы (187 километров), на третьем – Габала-Баку-Габала (177 километров), на четвертом – Габала-Агсу-Пиргулу (164 километра) и на последнем этапе - Баку-Абшерон-Баку (158 километров).

В этом году в четвертый этап велотура включен также Агсуинский перевал.

(Текст: Кямаля Сеидова)