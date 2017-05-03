Представительница Азербайджана стала победительницей Miss Union в Австрии (ФОТО)

2017-05-03 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая Lider TV Сехер Акбер стала победительницей международного конкурса красоты Miss Union-2017, который прошел в Austria Trend Royal Park Vienna Hotel города Вены, сообщила Trend Life национальный директор и официальный представитель Miss Union в Азербайджане Гюльнара Халилова.

Первая вице-мисс была удостоена Дильдора Джураева (Узбекистан), вторая вице-мисс - Юлия Грановили (Греция), Miss Online и Miss Photo Model - Анна Канкия (Грузия), "Мисс зрительских симпатий" и Miss Fashion – Екатерина Рейкова (Украина).

В конкурсе приняли участие представительницы Азербайджана, США, Австрии, Германии, Греции, Грузии, Кипра, Ливана, России, Словакии, Турции, Украины, Индонезии и других стран. Сехер Акбер приняли участие в конкурсе в платьях от Дома моды Гюльнары Халиловой.

"Конкурс прошел на высоком уровне, все участники и члены жюри были как одна семья, поддерживали друг друга. Поздравляю Азербайджан с этой победой, которая была заслуженно завоевана в одном прекрасных и старейших городов Европы – Вене – великолепной по архитектуре и родине прославленной плеяды ученых и деятелей искусств, среди которых Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, Мендель и Фрейд", - отметила Гюльнара Халилова.

В состав жюри вошли: национальный директор и официальный представитель в Азербайджане, руководитель Центра национальной одежды Гюльнара Халилова, официальный представитель и национальный директор в Греции Гузель Хансен, официальный представитель в Германии Лара Та, национальный директор и официальный представитель в Грузии Майя Хуцишвили, национальный директор в ОАЭ Марьян Макрам. Менеджер по продвижению в социальных сетях - Фаррух Сайфуллаев (Узбекистан). Генеральный директор и основатель конкурса Miss Union - Гульнара Мухамедова (Узбекистан).

Miss Union – это объединение красавиц из разных стран, представляющих свою культуру и традиции в современном стиле в сочетании с элегантностью, и возможность для участниц конкурса представить свою страну как совокупность традиций, красоты и дружелюбия. Главный девиз конкурса: "Красота спасет мир". Жюри оценивает участниц по следующим показателям – внешний образ, представление национальной культуры и интеллектуальные способности.

Напомним, что финал Miss Union 2016 прошел в августе в Баку. Победительницей стала Майя Амашукели из Грузии.

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(Автор: Вугар Иманов)