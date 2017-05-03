Дорожная полиция сделала предупреждение водителям в связи с Исламиадой

2017-05-03 12:33 | www.apa.az | 3

Как заявил АПА начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов, дорожные разделительные полосы в связи с IV Играми исламской солидарности будут применяться с 5 по 25 мая.

В.Асадов сказал, что если автомобили, за исключением привлеченных к IV Играм исламской солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, тогда их водители будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, Кабинет Министров издал распоряжение об использовании в Баку специальных полос движения. Согласно распоряжению, дорожные разделительные полосы в связи с IV Играми исламской солидарности будут применяться с 5 по 25 мая.