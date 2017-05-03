Microsoft представила обновленную версию Windows 10 и новый ноутбук – ВИДЕО

2017-05-03 12:14 | www.oxu.az | 3

Компания Microsoft представила ноутбук Sufrace Laptop, который является первым лэптопом, работающим под управлением операционной системы Windows 10 S.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Verge.

Новинка получила экран 13,5 дюйма с разрешением 2256х1504 пикселей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass.

Корпус устройства металлический, а клавиатура выполнена из алькантары.

По части других характеристик известно, что лэптоп имеет процессор Intel Core i5 или i7 седьмого поколения, 4,6 или 16 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ встроенной.

По словам производителей, ноутбук может обеспечить до 14,5 часов автономной работы с просмотром видео. На рынок он поступит 15 июня.

Н.О.