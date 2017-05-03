В Баку закроют одну из основных дорог

2017-05-03 12:18 | www.oxu.az | 3

В понедельник, 8 мая, будет ограничено движение в обе стороны по проспекту Гейдара Алиева от «круга 10-го завода» до Сабунчинского круга, включая станцию метро «Кероглы».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

В.Асадов сказал, что в связи с проведением IV Исламских игр солидарности в этот день будет дан старт учениям:

«Ограничение в движении по этим направлениям начнется днем и продлится до вечерних часов».

З.Г.

