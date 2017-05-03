Зарегистрировано 15-миллионное обращение в Службу «ASAN» (ФОТО)

2017-05-03 12:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Обращение в первый Бакинский центр Службы «ASAN» Петра Дорожкина и Медины Гаджиевой, желающих вступить в брак, зарегистрировано как 15-миллионное обращение в центры Службы «ASAN», говорится в сообщении «ASAN», распространенном в среду.

Пара обратилась в службу по регистрации брака, осуществляемой отделом государственной регистрации актов гражданского состояния минюста.

(Текст: Кямаля Сеидова)