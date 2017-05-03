В Сумгаите задержаны члены группы, занимавшейся кражей водяных счетчиков и тормозных колодок лифтов

2017-05-03 12:35 | www.apa.az | 2

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками угрозыска управления полиции города Сумгаит, были задержаны жители поселка Джорат Санан Сулейманов, его брат Кянан и некий Фаиг Байрамлы. Эти лица пытались украсть водяные счетчики у входов в здания на территории Сумгаита.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, было установлено, что подозреваемые с января по апрель текущего года украли водяные счетчики из 50 квартир. Члены группы только за одну ночь в 13 микрорайоне украли водяные счетчики из 21 квартиры.

Задержанные сказали, что после кражи они отделяли медные и латунные части счетчиков и сдавали их в различные пункты приема цветного металла в Сумгаите.

Также в управление полиции был доставлен житель города Сумгаит Алисафа Гурбанов - владелец пункта приема металлолома, куда задержанные лица продали украденные медь и латунь.



В результате дополнительных мероприятий было установлено, что они украли около 70 тормозных колодок лифтов в жилых зданиях Сумгаита.



Сотрудники МВД в очередной раз предупредили владельцев пунктов приема цветных металлов о том, чтобы они не принимали украденные цветные металлы и в подобных случаях незамедлительно обращались в территориальные органы полиции или на службу «102» МВД. В противном случаев в соответствии с законом в их отношении будут приняты меры.