На территории Азербайджана ожидаются дожди, местами град

2017-05-03 12:47 | www.apa.az | 2

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в некоторых частях полуострова возможны грозы, кратковременные дожди. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-80%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, местами интенсивного характера. Возможен град. Подует западный ветер, который во время гроз усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 10-15° тепла.