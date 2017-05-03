Опасность на Куре

2017-05-03 12:22 | www.oxu.az | 3

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного в апреле.

Как передает Oxu.Az, в третьей декаде апреля расход воды в реке Кура по сравнению со второй декадой сентября увеличился на 40 кубометров в секунду до 362 кубометров в секунду.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4.9 раза, в Агстафачае в 4.4 раза, а в водохранилище Агстафачай в 1.7 раза превысил допустимую норму.

На участке Горадиз на реке Араз содержание фенолов превысило норму в 2 раза, на участке I Шахсевен – в 1.8 раза, Бахрамтепе – 2.2 раза.

Уровень соединений меди во всех пунктах на реках Кура и Араз колебался в пределах нормы. Кислородный режим во всех пунктах составляет 6.47-7.20 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.

З.Г.

