В руководстве страховых компаний крупнейшего холдинга в Азербайджане произошли изменения (версия 2)

2017-05-03 14:00 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Фарид Мамедов назначен членом Совета директоров страховой компании PASHA Insurance.

Согласно информации на сайте СК, он сменил на этом посту Ибрагима Ибрагимова.

В свою очередь, Ибрагимов перешел в страховую компанию PASHA Life, где назначен на должность первого заместителя председателя правления.

Фарид Мамедов является директором Бизнес-группы PASHA Holding, а также членом Наблюдательного совета Kapital Bank.

Как PASHA Insurance, так и Kapital Bank и PASHA Life входят в состав группы компаний PASHA Holding.

На сегодня в состав Совета директоров PASHA Insurance, возглавляемого Мир Джамалом Пашаевым, также входят Джейхун Мамедбейли, Самая Новрузова и Огтай Гасанов.

Компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке Азербайджана с 2006 года. СК оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 тысяч корпоративным и индивидуальным клиентам.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli